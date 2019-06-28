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Страна и мир

Премьер-министр Эстонии: Воздушное пространство нашей страны надежно защищено

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о надежной защите границ государства. «В том числе, благодаря британским военным, которые в третий раз на авиабазе Эмари выполняют миссию НАТО по Балтийской воздушной безопасности», - пишет DELFI (Эстония) со ссылкой на соцсети политика. 

Такое заявление было сделано после помещения базы ВВС в Эмари, где находятся представители британской армии. Британское подразделение боевых вертолетов и отряд ВВС задействованы в миссии патрулирования воздушного пространства стран Балтии.

Юри Ратас добавил, что союзники назвали эстонскую авиабазу одной из современных в Европе.

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