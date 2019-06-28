0
17:40
Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы
13:26
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
09:10
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
09:10
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
15:33
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
14:39
15 человек утонули в Псковской области с начала года
12:20
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
Еще новости
Происшествия

Количество погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до трех человек

Три человека погибли в Иркутской области, среди них - один ребенок. Такие данные озвучены ГУ МЧС России по региону, сообщает ТАСС.

«В результате ЧС пострадал 351 человек, в том числе 33 ребенка. Три человека погибли, в том числе один ребенок. 97 пострадавших госпитализированы, 251 пострадавшему, в том числе 15 детям, медицинская помощь оказана амбулаторно», - рассказали в МЧС.

В настоящее время в зоне подтопления оказались порядка 3,7 тысяч домов. Электроснабжения нет в 20 населенных пунктах Иркутской области. Власти на местах формируют списки пострадавших.

Причиной паводка стали сильние дожди. По прогнозам синоптиков, они будут и 30 июня. Ожидается дальнейший подъем уровня воды.  

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы
28 июня 2019
Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
27 июня 2019
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
26 июня 2019
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
25 июня 2019
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
21 июня 2019
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
15 человек утонули в Псковской области с начала года
21 июня 2019
15 человек утонули в Псковской области с начала года
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
20 июня 2019
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках
20 июня 2019
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках

Идет загрузка...