Количество погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до трех человек

17:15, 29 июня 2019, ПАИ

Три человека погибли в Иркутской области, среди них - один ребенок. Такие данные озвучены ГУ МЧС России по региону, сообщает ТАСС.

«В результате ЧС пострадал 351 человек, в том числе 33 ребенка. Три человека погибли, в том числе один ребенок. 97 пострадавших госпитализированы, 251 пострадавшему, в том числе 15 детям, медицинская помощь оказана амбулаторно», - рассказали в МЧС.

В настоящее время в зоне подтопления оказались порядка 3,7 тысяч домов. Электроснабжения нет в 20 населенных пунктах Иркутской области. Власти на местах формируют списки пострадавших.

Причиной паводка стали сильние дожди. По прогнозам синоптиков, они будут и 30 июня. Ожидается дальнейший подъем уровня воды.