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Общество

Бургомистр Нойса поблагодарил псковичей за хороший прием и высокую организацию Ганзейских дней

Бургомистр Нойса Райнер Бройер поблагодарил областные и городские власти за хороший прием и высокую организацию 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове. Слова благодарности он выразил во время торжественного приема города-побратима Нойса в Псковском государственном университете, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

От имени исполняющего полномочия главы Пскова Елены Полонской, депутатов Псковской городской Думы участников приема поприветствовал депутат гордумы Денис Иванов. Он отметил, что за 29 лет дружбы между Псковом и Нойсом общими усилиями воплощено в жизнь много проектов в сфере культуры, спорта, образования. «Каждый ваш визит – новые шаги на пути к процветанию наших городов», - подчеркнул он и поблагодарил всех делегатов и жителей Нойса за помощь, которая на протяжении многих лет оказывается Пскову.

Денис Иванов также отметил, что дружба между Псковом и Нойсом будет только крепнуть и приносить свои плоды на благо горожан. «Надеюсь, что время Ганзы в Пскове запомнится для вас яркими, интересными впечатлениями и эмоциями, и вам захочется вернуться в наш город снова. А мы, в свою очередь, всегда будем рады гостям из прекрасного города-побратима Нойса», - добавил он.

На торжественном приеме также выступил с концертом камерный оркестр из Нойса. Он исполнил произведения Чайковского.

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