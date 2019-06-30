Мэр Новгорода дал высокую оценку Ганзейским дням в Пскове

11:50, 30 июня 2019, ПАИ

В Пскове прошло заседание оргкомитета Русской Ганзы. Принято решение о проведении Русской Ганзы – 10-х Ганзейских дней в России – 11-14 июня 2020 года, сообщил журналистам 30 июня мэр Новгорода, президент Союза русских ганзейских городов Сергей Бусурин.

Накануне на оргкомитете было принято решение о включении в состав ганзейских городов Старой Руссы, передает корреспондент Псковского агентства информации. Это знаковое решение принято в Пскове, что не может не радовать, подчеркнул мэр Новгорода.

Он добавил, что это означает расширение культурных и экономических связей между городами Европы и России.

Разумеется, опыт проведения Ганзейских дней в Пскове будет проанализирован и принят в работу при организации подобных фестивалей в России.