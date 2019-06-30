Директор «Ленфильма» пожелал кинофестивалю «Западные ворота» стать доброй традицией

14:40, 30 июня 2019, ПАИ

Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин поблагодарил псковского зрителя за любовь к кинематографу.

«Мы все, кинематографисты, почувствовали эту любовь к кино»,- сказал он со сцены БКЗ Псковской областной филармонии в рамках церемонии закрытия кинофестиваля «Западные ворота», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Псков – кинематографическая земля. Спасибо вам за то, что вы создали такую замечательную традицию [кинофестиваль «Западные ворота» - ПАИ]», - сказал Эдуард Пичугин и выразил слова особой признательности губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Именно по инициативе главы региона состоялся этот первый международный кинофестиваль.

В рамках кинофестиваля «Западные ворота» показывали 10 короткометражных фильмов, программы секции «Ленфильм-клуб», фаворитов экрана из золотой коллекции мирового кино и снятые в Псковской области фильмы. Шесть лидеров национальных прокатов боролись за главный приз кинофестиваля.