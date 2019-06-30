Главный приз кинофестиваля «Западные ворота» получили эстонские кинематографисты

14:49, 30 июня 2019, ПАИ

Лента «Товарищ ребенок» (Эстония) завоевала главные приз кинофестиваля «Западные ворота», который проходил в Пскове с 27 по 30 июня в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.

Награду вручили 30 июня в рамках торжественной церемонии закрытия кинофестиваля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Организаторы подчеркнули, что эта кинолента тронула всех членов жюри без исключения. Она об отношениях, об испытаниях, о временах, которые принесли эти испытания. И прежде всего, кинофильм о людях.

Кинолента «Товарищ ребенок» снята в 2018 году. В ней рассказано о семье, жившей в советской Эстонии, действия картины разворачиваются в 1950 году.

В рамках кинофестиваля «Западные ворота» показывали 10 короткометражных фильмов, программы секции «Ленфильм-клуб», фаворитов экрана из золотой коллекции мирового кино и снятые в Псковской области фильмы. Шесть лидеров национальных боролись за главный приз кинофестиваля.