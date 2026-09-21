Псковская «Стрела» выиграла серебро Кубка ОФФ «Северо-Запад» среди мальчиков до десяти лет

10:37, 21 сентября 2026, ПАИ

Воспитанники псковской спортшколы «Стрела» стали серебряными призёрами Кубка Объединения федераций футбола (ОФФ) «Северо-Запад» среди мальчиков до десяти лет, который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе турнира.

Всего в турнире участвовало 15 команд из пяти регионов страны. «Стрела» заняла второе место в группе А, одержав одну победу и трижды сыграв вничью. В четвертьфинале псковичи выиграли у команды «Царское Село – Динамо» со счётом 1:0, а в полуфинале – у коллектива «Калининград» (1:0).

В решающем матче псковские футболисты уступили спортшколе «Ленинградец» – 2:4. Лучшим игроком турнира признали Данилу Никитина из «Стрелы». Тренируют псковский коллектив Алексей Игнатьев и Сергей Иванов.