Прокуратура: В гдовских библиотеках нет литературы для детей-инвалидов

17:20, 30 июня 2019, ПАИ

В библиотеках Гдовского района прокуратура нашла нарушения законодательства Российской Федерации о социальной защите и охране прав инвалидов, включая детей-инвалидов, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Гдовского района.

Установлено, что в нарушении российского законодательства органы местного самоуправления не обеспечили Гдовскую районную центральную библиотеку и её 12 филиалов, и отделение по работе с детьми периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературой для инвалидов (детей-инвалидов), в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Также было выявлено, что в муниципальной библиотеке не созданы условия для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка.

Отсутствие соответствующей литературы и оптимальных условий в муниципальной библиотеке и её филиалах, в отделении по работе с детьми нарушают права инвалидов, включая детей-инвалидов, на равный доступ к культурной жизни общества, ставят лиц с ограниченными возможностями в не равные условия, что является дискриминацией по признаку инвалидности.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес главы Гдовского района представление, которое в настоящий момент рассмотрено и удовлетворено. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.