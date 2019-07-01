«Золото» завоевала псковичка на первенстве России по легкой атлетике

19:12, 01 июля 2019, ПАИ

Псковская спортсменка выиграла первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, которое проходило с 27 июня по 1 июля в Челябинске.

Как сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки Псковской области, Псков представляла спортсменка Наталья Спиридонова.

Псковичка в дисциплине «Прыжок в высоту» среди 19 легкоатлетов оказалась лучшая и с результатом 1,86 метра поднялась на верхнюю строчку турнирной таблицы.