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«Золото» завоевала псковичка на первенстве России по легкой атлетике

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Псковская спортсменка выиграла первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, которое проходило с 27 июня по 1 июля в Челябинске.

Как сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки Псковской области, Псков представляла спортсменка Наталья Спиридонова.

Псковичка в дисциплине «Прыжок в высоту» среди 19 легкоатлетов оказалась лучшая и с результатом 1,86 метра поднялась на верхнюю строчку турнирной таблицы.

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