«Золото» завоевала псковичка на первенстве России по легкой атлетике
Псковская спортсменка выиграла первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, которое проходило с 27 июня по 1 июля в Челябинске.
Как сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки Псковской области, Псков представляла спортсменка Наталья Спиридонова.
Псковичка в дисциплине «Прыжок в высоту» среди 19 легкоатлетов оказалась лучшая и с результатом 1,86 метра поднялась на верхнюю строчку турнирной таблицы.