Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Первый этап чемпионата Псковской области по маунтинбайку пройдёт 28 июня

Первый этап чемпионата Псковской области по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк (марафонский кросс-кантри: XCM) состоится в парке «Мальская долина» в Печорском районе 28 июня. Об этом сообщается в группе «Веломарафон вокруг Мальской долины» в соцсети «ВКонтакте».

Афиша: группа «Веломарафон вокруг Мальской долины» в соцсети «ВКонтакте»

Протяжённость трассы – 30 километров по лесным дорогам, пересечённой местности, брусчатке, асфальту, мосткам и бродам. Набор высоты – 435 метров. Соревнования пройдут в личном зачёте в четырёх группах среди мужчин и женщин.

Соревнования начнутся в 12:00. Участникам дадут пять часов на прохождение дистанции, после чего финишный створ будет закрыт.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июня 2025

Первый этап чемпионата Псковской области по маунтинбайку пройдёт 28 июня
19 июня 2025

Псковичи выиграли региональный турнир по кудо «Медный всадник»
19 июня 2025

ФК «Псков» вышел на первое место в Третьей лиге после победы над «Химиком»
19 июня 2025

День детского футбола отмечают сегодня в мире
18 июня 2025

Первенство СЗФО по футболу среди юношей до 14 лет пройдёт в Великих Луках
18 июня 2025

Подведены итоги чемпионата Псковской области по подводной охоте
18 июня 2025

Спортсмены Псковской области борются за награды первенства России по лёгкой атлетике
17 июня 2025

Великолучане обыграли команду из Новосокольников в полуфинале Кубка Псковской области по футболу

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...