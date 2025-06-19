Первый этап чемпионата Псковской области по маунтинбайку пройдёт 28 июня

11:34, 19 июня 2025, ПАИ

Первый этап чемпионата Псковской области по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк (марафонский кросс-кантри: XCM) состоится в парке «Мальская долина» в Печорском районе 28 июня. Об этом сообщается в группе «Веломарафон вокруг Мальской долины» в соцсети «ВКонтакте».

Протяжённость трассы – 30 километров по лесным дорогам, пересечённой местности, брусчатке, асфальту, мосткам и бродам. Набор высоты – 435 метров. Соревнования пройдут в личном зачёте в четырёх группах среди мужчин и женщин.

Соревнования начнутся в 12:00. Участникам дадут пять часов на прохождение дистанции, после чего финишный створ будет закрыт.

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