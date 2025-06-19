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Спорт

Псковичка выиграла серебро всероссийских соревнований по лёгкой атлетике

Псковичка Эвелина Бондаренко выиграла серебро всероссийских соревнований по лёгкой атлетике среди спортсменок до 16 лет в Смоленске, передаёт корреспондент ПАИ.

В финальном забеге на 400 метров Бондаренко показала результат 58,25 и установила новый личный рекорд. Совсем немного она уступила представительнице Брянской области Арине Бородиной.

Тренирует спортсменку Анна Шкробинец.

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