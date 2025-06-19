Псковичи выиграли региональный турнир по кудо «Медный всадник»

11:02, 19 июня 2025, ПАИ

Сборная Пскова заняла первое общекомандное место на региональном турнире по кудо «Медный всадник» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

На счету псковских спортсменов 16 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград. Соревнования собрали более 160 участников из Москвы, Выборга, Клина, Ярославля, Обнинска, Малоярославца, Калининграда, Череповца, Казани и Владивостока.

«Сборная города, а точнее спортсмены, уходят на летние каникулы, а тренерский состав и судьи готовятся к всероссийским сборам», – отметил Кучеров.

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