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Спорт

Псковичи выиграли региональный турнир по кудо «Медный всадник»

Сборная Пскова заняла первое общекомандное место на региональном турнире по кудо «Медный всадник» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото с личной страницы Ильи Кучерова в соцсети «ВКонтакте»

На счету псковских спортсменов 16 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград. Соревнования собрали более 160 участников из Москвы, Выборга, Клина, Ярославля, Обнинска, Малоярославца, Калининграда, Череповца, Казани и Владивостока.

«Сборная города, а точнее спортсмены, уходят на летние каникулы, а тренерский состав и судьи готовятся к всероссийским сборам», – отметил Кучеров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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