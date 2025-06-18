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Первенство СЗФО по футболу среди юношей до 14 лет пройдёт в Великих Луках

Первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футболу среди юношей до 14 лет пройдёт в Великих Луках с 15 по 22 августа. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Фото: ПАИ

В соревнованиях примут участие 12 команд. 11 коллективов уже известны, а последнюю путёвку между собой разыграют шесть петербургских клубов. Псковскую область на состязаниях представят псковские «Спартак-Юниор» и «Псков», а также великолукский «Экспресс».

«Чтобы определить двенадцатую команду, администрация ОФФ «Северо-Запад» решила провести серию товарищеских матчей между клубами из Санкт-Петербурга, которые также подали заявки на участие», – отметили в организации. За оставшийся слот поборются «Динамо-Север», «Динамо-Центр», «Ижорец», «Пороховчанин-Тосно», «СШОР-Сестрорецк» и СШОР № 2 Невского района.

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