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Спорт

ФК «Псков» вышел на первое место в Третьей лиге после победы над «Химиком»

Футбольный клуб «Псков» обыграл на своём поле команду «Химик» из Коряжмы – 4:1 в своём третьем матче в рамках чемпионата Северо-Западного федерального округа (Третьей лиги). Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».

Фото: телеграм-канал ФК «Псков»

Псковичи пропустили гол уже на 12-й минуте и ушли на перерыв, проигрывая в счёте. Однако во второй половине сначала Никита Родионов сравнял счёт, затем вперёд «Псков» вывел молодой нападающий Александр Егоров. Уже в компенсированное время псковичи довели дело до разгрома – дубль оформил Антон Шишаев.

После трёх проведённых матчей «Псков» идёт на первом месте в турнирной таблице, имея две победы и одну ничью. В следующем матче псковичи сыграют на выезде с петербургским «Тосно» 25 июня.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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