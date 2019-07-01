0
20:59
Сергей Грахов: В Псковской области нет обманутых дольщиков
20:47
Псковская область перешла на проектное финансирование долевого строительства
18:00
Колокол для Сквера Народовластия выполняют в духе традиций псковских кузнецов
17:58
Псковская область окажет помощь пострадавшей от паводка Иркутской области
16:55
Умер экс-председатель псковского колхоза «Передовик» Серафим Иванов
16:47
Псковская Ганза: О чем говорят и пишут гости по итогам праздника
16:05
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
Еще новости
Общество

767 кг санкционных яблок изъяли и уничтожили в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с сотрудниками Псковской таможни в ходе рейда выявили 767 килограммов санкционных польских яблок.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, яблоки были обнаружены на складе временного хранения в Великих Луках. На них имелись маркировочные этикетки, согласно которым страной происхождения фруктов является Польша.

Санкционная продукция была изъята из оборота и уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сергей Грахов: В Псковской области нет обманутых дольщиков
01 июля 2019
Сергей Грахов: В Псковской области нет обманутых дольщиков
Псковская область перешла на проектное финансирование долевого строительства
01 июля 2019
Псковская область перешла на проектное финансирование долевого строительства
Колокол для Сквера Народовластия выполняют в духе традиций псковских кузнецов
01 июля 2019
Колокол для Сквера Народовластия выполняют в духе традиций псковских кузнецов
Псковская область окажет помощь пострадавшей от паводка Иркутской области
01 июля 2019
Псковская область окажет помощь пострадавшей от паводка Иркутской области
Умер экс-председатель псковского колхоза «Передовик» Серафим Иванов
01 июля 2019
Умер экс-председатель псковского колхоза «Передовик» Серафим Иванов 1
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
01 июля 2019
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
Почти тысячу кубометров отходов вывезли по итогам Ганзейских дней в Пскове
01 июля 2019
Почти тысячу кубометров отходов вывезли по итогам Ганзейских дней в Пскове
К юбилею Победы в Псковской области запустят акцию «Билет ветерану»
01 июля 2019
К юбилею Победы в Псковской области запустят акцию «Билет ветерану»

Идет загрузка...