767 кг санкционных яблок изъяли и уничтожили в Великих Луках
В Великих Луках сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с сотрудниками Псковской таможни в ходе рейда выявили 767 килограммов санкционных польских яблок.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, яблоки были обнаружены на складе временного хранения в Великих Луках. На них имелись маркировочные этикетки, согласно которым страной происхождения фруктов является Польша.
Санкционная продукция была изъята из оборота и уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже.