767 кг санкционных яблок изъяли и уничтожили в Великих Луках

22:16, 01 июля 2019, ПАИ

В Великих Луках сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с сотрудниками Псковской таможни в ходе рейда выявили 767 килограммов санкционных польских яблок.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, яблоки были обнаружены на складе временного хранения в Великих Луках. На них имелись маркировочные этикетки, согласно которым страной происхождения фруктов является Польша.

Санкционная продукция была изъята из оборота и уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже.