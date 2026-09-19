Фестиваль печёной картошки проходит в Себежском районе

16:39, 19 сентября 2026, ПАИ

Третий международный фестиваль печёной картошки проходит сегодня, 19 сентября, в «Музее дров» нацпарка «Себежский» в деревне Рудня и посвящен Году единства народов России. Об этом пишет газета «Призыв».

В Рудне собрались представители минприроды России и Беларуси, МЧС Пскова, национальных парков и заповедников, творческих коллективов, ландшафтно-рекреационного парка «Донецкий кряж», жители и гости Себежского района.

«Две страны - Россия и Беларусь договорились на уровне министров, что каждый год будет проводиться международный фестиваль печёной картошки. И будем мы его проводить на российской территории. Соответственно, слоган такой - «Дрова - наши, а картошка - белорусская». И ровно три года мы ждали, когда Беларусь доставит нам свою картошку. В прошлом году даже Донецкая Народная Республика привезла свою картошку. И вот в этом году главный приз для команд - это картошка из Беларуси», - рассказала директор нацпарка «Себежский» Надежда Подоплекина.

Фестиваль проходит в стиле 50-80 годов прошлого столетия. Участники вспоминают о поездках на картошку, походах с палатками в лес, песнях у костра, танцах в сельских клубах, которые до сих пор греют душу многих жителей, тогда еще единой для всех страны.

Еще одна особенность фестиваля - акцент на популяризацию профессий лесной отрасли. К Дню работника леса проведен квест «Лесной детектив» для сильнейших по профессии среди приглашенных сотрудников заповедных территорий двух государств.

Блюда из картофеля, приготовленные по уникальным рецептам татарской, башкирской, русской, белорусской, армянской кухни, их неожиданная презентация и национальный колорит удивили не только вкусом, но и оформлением, отметили в газете.

Гости также принимают участие в мастер-классах: сувенир из «Музея дров», письмо с сургучной печатью, ботанические закладки, роспись спила, кулинарные, кузнечное дело, по аквагриму, «Панно из сухоцветов «Краски осени» и других.

Также в рамках фестиваля организованы различные активности для детей и выступления творческих коллектив.