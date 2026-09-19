Эскизы двух новых наград утвердили в Псковской области

17:25, 19 сентября 2026, ПАИ

Эскизы двух новых наград утвердили на заседании Геральдического совета Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

В регионе сформирован один из самых широких в стране перечней почётных званий «Заслуженный работник», отметил глава региона. В этом году к ним добавятся ещё два: «Заслуженный работник транспорта», «Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса».

«Люди, которые трудятся в транспортной сфере, ежедневно обеспечивают бесперебойную работу инфраструктуры, безопасность и комфорт пассажиров, доставку грузов. Признания заслуживают и водители такси, которые работают днём и ночью, в праздники и выходные, делая жизнь людей комфортнее», - подчеркнул губернатор.

Также Михаил Ведерников отметил важность труда работников топливно-энергетического комплекса. В частности, при поддержке президента России Владимира Путина в регионе реализуется масштабная программа по модернизации энергосетевого комплекса. Только в этом году энергетики фактически заново построят в регионе почти 120 км ЛЭП, а до конца 2028 года реконструируют ещё 428 км, сказал глава региона.

«Присвоение званий позволит отметить и поблагодарить за работу лучших специалистов – профессионалов, которые своим трудом вносят реальный вклад в социально-экономическое развитие Псковской области», - подчеркнул он.

Нагрудные знаки будут биметаллическими, с тематической символикой.

На одном из них будут изображены самолёт, поезд, автобус и катер, на другом – газовые трубы с факелом и опоры ЛЭП.

Кроме того, на заседании обсудили порядок представления к награждению памятной медалью «Родина Знамени Победы». Её будут вручать за особые заслуги в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании.

В заключение, Михаил Ведерников поручил разработать единый регламент и определить категории для вручения награды.