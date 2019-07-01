Меры поддержки русского языка обсудили в Псковской области

22:59, 01 июля 2019, ПАИ

Меры поддержки русского языка обсудили на совете по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации Псковской области. К обсуждению темы присоединились представители всех районов региона, эксперты, лингвисты и филологи ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков напомнил, что президент России Владимир Путин и губернатор региона Михаил Ведерников неоднократно говорили о важности работы по сохранению русского языка как одного из направлений государственной национальной политики. Вице-губернатор отметил, что вопросы поддержки русского языка в Псковской области очень важны, так как регион граничит с тремя иностранными государствами и является форпостом России на Северо-Западе.

Далее руководители профильных комитетов доложили о мероприятиях, которые в сфере образования и культуры направлены на сохранение и развитие русского языка. В частности, зампредседателя регионального комитета по культуре Анна Бударина особо отметила мероприятия по продвижению книги и чтения. По её словам, жители Псковской области активно посещают библиотеки. В них зарегистрированы более 370 тысяч читателей. При этом год от года растёт посещаемость учреждений. В ходе обсуждения Анна Бударина привела в пример международный книжный форум, благодаря которому в прошлом году книжные фонды пополнили свыше 2 тысяч новых изданий. Также зашла речь о реализации проекта по созданию мобильных библиотек и о проекте по созданию муниципальных модельных библиотек, к которому Псковская область присоединится в 2020 году.

Педагоги ПсковГУ проинформировали участников заседания о конкретных проектах и программах университета, направленных на сохранение и развитие русского языка. В их числе – работа по созданию первого областного исторического словаря русской народной речи. По словам доцента кафедры русского языка и русского языка как иностранного факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ Ларисы Попковой, это уникальное издание, работа над которым ведется более 50 лет. В настоящий момент готовится 27-й выпуск. К работе по сбору материалов для издания привлекаются и иностранные студенты, которые знакомятся с исторической основой русского языка. Еще один серьезный проект, к которому присоединился ПсковГУ, — лексический атлас русских народных говоров, в создании которого принимают участие все ведущие вузы европейской части России. Специалисты ПсковГУ также поделились с членами Совета опытом преподавания русского языка как иностранного. Слушателями различных программ и курсов вуза стали более 300 человек из 40-ка стран мира. Среди них страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Европы.

Кроме того, в рамках заседания Совета была проанализирована практика Усвятского района по сохранению и популяризации этнокультурного наследия.