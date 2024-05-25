Заместитель директора Себежской основной школы награждена почётной грамотой Минпросвещения РФ
Почётной грамотой Минпросвещения России награждена заместитель директора Себежской основной школы Татьяна Огарева. Об этом сообщает газета «Призыв».
Татьяна Огарева награждена грамотой за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения и «Единая Россия» обсудили капремонт школ в Псковской области. Кроме того, псковичи получили благодарственные письма Минпросвещения за работу над проектом «Билет в будущее».
Заместитель директора Себежской основной школы награждена почётной грамотой Минпросвещения РФ
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