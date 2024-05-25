Заместитель директора Себежской основной школы награждена почётной грамотой Минпросвещения РФ

15:45, 25 мая 2024, ПАИ

Почётной грамотой Минпросвещения России награждена заместитель директора Себежской основной школы Татьяна Огарева. Об этом сообщает газета «Призыв».

Татьяна Огарева награждена грамотой за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения и «Единая Россия» обсудили капремонт школ в Псковской области. Кроме того, псковичи получили благодарственные письма Минпросвещения за работу над проектом «Билет в будущее».