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Общество

Заместитель директора Себежской основной школы награждена почётной грамотой Минпросвещения РФ

Почётной грамотой Минпросвещения России награждена заместитель директора Себежской основной школы Татьяна Огарева. Об этом сообщает газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

Татьяна Огарева награждена грамотой за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения и «Единая Россия» обсудили капремонт школ в Псковской области. Кроме того, псковичи получили благодарственные письма Минпросвещения за работу над проектом «Билет в будущее».

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