Руководитель Федеральной таможенной службы проверил ход реконструкции автомобильного пункта пропуска Бурачки
Руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв проверил ход реконструкции автомобильного пункта пропуска Бурачки на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале таможенной службы России.
В ходе визита он посетил обновленное служебно-производственное здание, в котором будут размещены контролирующие органы. Обсудил меры, которые позволят обеспечить дальнейшую бесперебойную работу пункта пропуска и таможенного поста в период модернизации.
В ходе реконструкции пункта пропуска планируется расширить площадь зданий оформления грузовых автомобилей, кинологической службы и пропуска туристических групп, а также существующего бокса досмотра. Также будет построен новый бокс досмотра грузовых авто с возможностью досмотра товаров, чувствительных к температурному режиму.
Кроме того, планируется модернизация существующих сетей связи, электроснабжения, освещения, водоснабжения, канализации, строительство котельной.
За четыре месяца этого года на пункте пропуска Бурачки оформили порядка 28,9 тысячи транспортных средств и 64 тысяч физических лиц.
Ранее сообщалось, что Валерий Пикалёв и замруководителя Александр Повод посетили автомобильный пункт пропуска «Куничина Гора» на российско-эстонской границе. Псковская область стала первым регионом, который посетил недавно назначенный руководитель ФТС России.
Руководитель Федеральной таможенной службы проверил ход реконструкции автомобильного пункта пропуска Бурачки
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