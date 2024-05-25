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Общество

Коллектив вокальной студии «Город детства» стал победителем «Битвы хоров» на фестивале в Пскове

Победителем «Битвы хоров» на гастрономическом фестивале «Моя еда» стал Образцовый коллектив вокальной студии «Город детства». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В конкурсе «Битва хоров» соревновались старший состав Образцового коллектива вокальной студии «Город детства» и Народный академический хор Печорского районного центра культуры. Победу одержал детский коллектив «Город детства».

С учётом голосов жюри, два голоса были отданы за «Город детства». Образцовый коллектив получил денежный сертификат.

Ознакомиться с полной программой фестиваля «Моя еда» можно по ссылке. Фотографии с мероприятия можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что чемпионат по поеданию пельменей прошёл в Пскове.

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