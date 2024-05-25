До +29 градусов прогнозируют в Псковской области 26 мая
Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 26 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11 градусов, днём – от +24 до +29 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
25 мая 2024
Делегация Псковской области приехала на всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в Саратов
25 мая 2024
Руководитель Федеральной таможенной службы проверил ход реконструкции автомобильного пункта пропуска «Бурачки»
25 мая 2024
Коллектив вокальной студии «Город детства» стал победителем «Битвы хоров» на фестивале в Пскове