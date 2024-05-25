До +29 градусов прогнозируют в Псковской области 26 мая

20:18, 25 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 26 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11 градусов, днём – от +24 до +29 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.