Чемпионат по поеданию пельменей проходит в Пскове
Чемпионат по поеданию пельменей проходит в рамках гастрономического фестиваля «Моя еда» в парке Строителей Пскова сегодня, 25 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Кроме того, на фестивале гостей ждёт большой пельменный фуд-корт, ярмарка с крафтовыми продуктами и ремесленными изделиями, зона мастер-классов по лепке разных видов пельменей, открытая кухня с шеф-поварами и развлекательная программа для всей семьи.
Ознакомиться с полной программой фестиваля «Моя еда» можно по ссылке. Фотографии с мероприятия можно посмотреть здесь.
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