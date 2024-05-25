Чемпионат по поеданию пельменей проходит в Пскове

17:47, 25 мая 2024, ПАИ

Чемпионат по поеданию пельменей проходит в рамках гастрономического фестиваля «Моя еда» в парке Строителей Пскова сегодня, 25 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Кроме того, на фестивале гостей ждёт большой пельменный фуд-корт, ярмарка с крафтовыми продуктами и ремесленными изделиями, зона мастер-классов по лепке разных видов пельменей, открытая кухня с шеф-поварами и развлекательная программа для всей семьи.

Ознакомиться с полной программой фестиваля «Моя еда» можно по ссылке. Фотографии с мероприятия можно посмотреть здесь.