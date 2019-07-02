Митрополит Псковский и Порховский Тихон отмечает день рождения

12:22, 02 июля 2019, ПАИ

2 июля день рождения празднует митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). С первых дней своего назначения главой митрополии в Псков Тихон обозначил ряд задач, которые необходимо реализовать в регионе. В частности, он предложил воссоздать в Пскове школу иконописцев и реставраторов, отреставрировать Троицкий собор и другие духовные сооружения и памятники Псковской области. Псковских священников же митрополит Тихон призвал думать в первую очередь о духовных проблемах.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (в миру Георгий Шевкунов) родился 2 июля 1958 года в Москве. В 1982 году окончил сценарный факультет ВГИКа по специальности «Литературная работа». В том же году пришел в Псково-Печерский монастырь трудником, затем послушником. В июле 1991 года в Донском ставропигиальном монастыре Москвы был пострижен в монашество с именем Тихон в честь святителя Тихона, патриарха Московского. В том же году патриархом Алексием II рукоположен во иеродиакона и во иеромонаха.

В 1993 году назначен настоятелем московского подворья Псково-Печерского монастыря, которое расположилось в стенах бывшего Сретенского монастыря.

В 2004 году экстерном закончил Сретенскую духовную семинарию.

С 31 мая 2010 года — руководитель комиссии по взаимодействию Русской православной церкви с музейным сообществом, с 22 марта 2011 года — член Высшего церковного совета Русской православной церкви.

29 февраля 2012 года патриарх Кирилл совершил чин поставления архимандрита Тихона во игумена Сретенского монастыря и вручил ему игуменский посох.

Решением Священного Синода от 22 октября 2015 года избран викарием Московской епархии с титулом «Егорьевский». Решением Священного Синода от 15 июля 2016 года назначен председателем патриаршего совета по культуре.

14 мая 2018 года митрополит Тихон назначен Преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии, с сохранением должности председателя патриаршего совета по культуре.

Ректор Сретенской духовной семинарии. Руководитель издательства Сретенского монастыря, главный редактор интернет-портала Православие.ru. Член Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Председатель Общественного совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка. Член Общественного совета при министерстве культуры РФ. Академик РАЕН.