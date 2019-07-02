Девушка прокатила парня по Петербургу на капоте своего автомобиля

16:09, 02 июля 2019, ПАИ

В Санкт-Петербурге девушка по имени Диана прокатила на капоте Chevrolet Cruze молодого человека, который пытался с ней познакомиться. Об этом пишет Фонтанка.ру.

По словам очевидца, снявшего инцидент на видео, девушка делала это «спокойно покуривая сигарету и пытаясь сбросить пассажира» на протяжении 1,5 километров – от метро «Звездная» по улице Ленсовета до улицы Орджоникидзе.

Видео очевидца из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте»

По словам Дианы, у нее «не было других вариантов», поскольку ей не помогла полиция. «Я, конечно, не собиралась его убить, я так, аккуратненько его везла», – приводит ее слова Фонтанка.ру.