Проект закона об исполнении бюджета 2018 года поддержал профильный комитет Псковского облсобрания

17:33, 02 июля 2019, ПАИ

Комитет по бюджету финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания поддержал проект закона об исполнении бюджета 2018 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Заместитель председателя комитета по финансам Людмила Павлова, выступающая с докладом на эту тему, сообщила, что проект закона прошёл все необходимые стадии – и внешнюю проверку, и публичные слушания, в установленные сроки и без замечаний принят в казначействе.

Она отметила, что доходная часть областного бюджета исполнена на 96,5%, что в суммарном выражении составляет 31 млрд 614 млн 345 тысяч рублей. По расходам при плановых значениях в сумме 33 млрд 632 млн 53 тысячи рублей областной бюджет исполнен в сумме 31 млрд 707 млн 418 тысяч рублей, что составляет 94,3%. Зампредседателя комитета по финансам отметила положительную динамику поступлений в 2018 году в сравнении с 2017 годом за счёт налога на доходы физических лиц и увеличения налога на прибыль.

Профильный комитет поддержал предложенный проект закона, а следом без замечаний одобрил законопроект «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2018 год».