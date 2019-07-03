Объявлен аукцион на капремонт Дома Кушлиса в Себеже

08:59, 03 июля 2019, ПАИ

Объявлен аукцион на капитальный ремонт с целью приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом Кушлиса» в Себеже. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9 млн 895 тыс. рублей, средства будут выделены из местного и областного бюджетов.

Подрядчику предстоит привести в порядок автоматическую систему охранно-пожарной сигнализации, водоснабжение и канализацию, отопление и вентиляцию, а также отремонтировать перекрытия 2-го этажа, заменить окна, двери, полы, выполнить отделку помещений, обновить фасад. Запланированы также электромонтажные работы. Контракт необходимо исполнить до 15 декабря 2019 года.

Проведение аукциона запланировано на 19 июля.

Дом Кушлиса находится на улице Пролетарской, 54. Это одна из самых известных построек в дореволюционном Себеже. Двухэтажное здание построено в стиле ампир. В доме находилась первая комфортабельная гостиница и магазин купца Кушлиса. Дата постройки неизвестна. С 1908 по 1917 годы зданием владел Владислав Кушлис, в магазине он занимался винной и бакалейной торговлей. Сейчас в здании расположено общежитие Себежского сельскохозяйственного техникума.