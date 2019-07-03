0
12:26
Губернатор Псковской области отдаст месячную зарплату пострадавшим от наводнения иркутянам
11:45
Фольклорный праздник в канун дня Ивана Купалы пройдет в Пушкинском заповеднике
11:19
Опытом работы по дрессировке собак обменялись кинологи псковского УФСИН и таможни
10:26
Александр Котов: От профессионализма и добросовестности дорожного полицейского зависят судьбы и жизни людей
10:08
Жители Пскова присоединились к Bottle Cap Challenge
09:42
В Дно депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов
09:09
Сильный ветер и до +18 градусов ожидается в Псковской области 3 июля
Еще новости
Общество

Исполнение договоров соцнайма обсудили в псковском клубе председателей многоквартирных домов

В псковском клубе председателей многоквартирных домов обсудили вопрос исполнения договоров социального найма, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На данный момент одной из основных проблем в этом вопросе остается невозможность оперативно взыскать с нанимателей задолженность за коммунальные услуги. Российское законодательство не позволяет срочно расторгать договора соцнайма в случае недобросовестного использования жилого помещения, содержания его в ненадлежащем состоянии. О таких случаях по конкретным адресам участники заседания рассказали начальнику управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова Сергею Хмелеву. После обсуждения было принято решение, что по указанным адресам будет проведена проверка.

Депутат Псковской гордумы Валерий Тюменцев поблагодарил участников клуба за плодотворную работу.

Обсуждалась также повестка встречи в сентябре. Участники клуба высказали желание обсудить вопросы вывоза ТКО с территории Пскова, порядка оплаты электроэнергии и предоставления социальных льгот.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Губернатор Псковской области отдаст месячную зарплату пострадавшим от наводнения иркутянам
03 июля 2019
Губернатор Псковской области отдаст месячную зарплату пострадавшим от наводнения иркутянам
Фольклорный праздник в канун дня Ивана Купалы пройдет в Пушкинском заповеднике
03 июля 2019
Фольклорный праздник в канун дня Ивана Купалы пройдет в Пушкинском заповеднике
Опытом работы по дрессировке собак обменялись кинологи псковского УФСИН и таможни
03 июля 2019
Опытом работы по дрессировке собак обменялись кинологи псковского УФСИН и таможни
Александр Котов: От профессионализма и добросовестности дорожного полицейского зависят судьбы и жизни людей
03 июля 2019
Александр Котов: От профессионализма и добросовестности дорожного полицейского зависят судьбы и жизни людей
В Дно депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов
03 июля 2019
В Дно депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов
Сильный ветер и до +18 градусов ожидается в Псковской области 3 июля
03 июля 2019
Сильный ветер и до +18 градусов ожидается в Псковской области 3 июля
Студенты-теологи в Пскове изучат музейное дело и охрану объектов культурного наследия
02 июля 2019
Студенты-теологи в Пскове изучат музейное дело и охрану объектов культурного наследия
Экипажи из 12 регионов примут участие в псковском ралли «900 озер»
02 июля 2019
Экипажи из 12 регионов примут участие в псковском ралли «900 озер»

Идет загрузка...