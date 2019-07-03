Исполнение договоров соцнайма обсудили в псковском клубе председателей многоквартирных домов

12:15, 03 июля 2019, ПАИ

В псковском клубе председателей многоквартирных домов обсудили вопрос исполнения договоров социального найма, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На данный момент одной из основных проблем в этом вопросе остается невозможность оперативно взыскать с нанимателей задолженность за коммунальные услуги. Российское законодательство не позволяет срочно расторгать договора соцнайма в случае недобросовестного использования жилого помещения, содержания его в ненадлежащем состоянии. О таких случаях по конкретным адресам участники заседания рассказали начальнику управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова Сергею Хмелеву. После обсуждения было принято решение, что по указанным адресам будет проведена проверка.

Депутат Псковской гордумы Валерий Тюменцев поблагодарил участников клуба за плодотворную работу.

Обсуждалась также повестка встречи в сентябре. Участники клуба высказали желание обсудить вопросы вывоза ТКО с территории Пскова, порядка оплаты электроэнергии и предоставления социальных льгот.