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Михаил Ведерников поблагодарил за организацию выставки «Россия начинается здесь» и Дней Витебской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил решение объединить два мероприятия: Дни Витебской области и выставку «Россия начинается здесь». Об этом он рассказал в своём канале в MAX.

Фото: ПАИ

«По итогам осмотра Витебского подворья и нашей выставки-ярмарки могу сказать: здорово, что мы объединили два таких ярких и значимых мероприятия», – отметил глава региона.

Он добавил, что Дни Витебской области в Пскове традиционно пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона: гости представляют качественную продукцию.

«Наша выставка объединяет все муниципалитеты, и каждый показывает свои традиции и особенности. Такие встречи позволяют лучше узнать наши регионы, понять историю, культуру и наметить новые точки взаимодействия, а ещё – открыть для себя что-то новое», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто принимает участие и радует гостей вкусными продуктами, интересными товарами, творческими выступлениями и, самое главное, делает это с душой и харизмой.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

Ранее сообщалось, что Усвятский, Красногородский, Пустошкинский и Локнянский муниципальные округа представили свои презентации.

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