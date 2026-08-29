«Ночь кино» в Пскове: библиотеки города показали фильмы «Буратино» и «Малыш»

19:36, 29 августа 2026, ПАИ

Всероссийская акция «Ночь кино» прошла на нескольких площадках Пскова сегодня, 29 августа. Юные псковичи могли посмотреть фильмы в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина и в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службах учреждений культуры.

В Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина в 15:00 состоялся показ современного фильма «Буратино» режиссёра Игоря Волошина. По сюжету одинокий мастер Папа Карло создаёт деревянного мальчика с помощью волшебного ключа, а Буратино отправляется в путешествие, чтобы доказать, что он настоящий сын.

В Псковской областной универсальной научной библиотеке основная программа началась в 13:00 с показа картины «Малыш». Главный герой – 18-летний Дима из Донецка, мечтающий о карьере рэпера. После гибели отца он узнаёт, что его мать находится в осаждённом Мариуполе, записывается добровольцем в штурмовой отряд и получает позывной «Малыш». В ходе событий герою предстоит столкнуться с реалиями войны, повзрослеть и сделать сложный выбор.

Кроме того, в научной библиотеке в пространстве «Аквариум» работала выставка архивных фотографий, посвящённая режиссёру и общественному деятелю Станиславу Говорухину: в 2026 году исполняется 90 лет со дня его рождения. В экспозиции представлены работы фоторепортёров Михаила Таранова, Вячеслава Манишина и Дины Щедринской: кадры съёмок, отдыха, работы и размышлений.