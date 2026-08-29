Подготовка к фестивалю «Музыка на воде» проходит в Великих Луках

20:32, 29 августа 2026, ПАИ

Главную сцену фестиваля «Музыка на воде» готовят в Великих Луках. Мероприятие пройдёт уже завтра, 30 августа, в 20:30. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



На набережной уже установили металлические ограждения для зрителей и возвели сцену, на которой выступят артисты губернаторского симфонического оркестра.

Вход на фестиваль свободный. Вместе с оркестром на сцену выйдут солисты Мариинского театра Ольга Пудова и Борис Степанов.

В программе вечера – шедевры классики от зарубежных и российских композиторов, саундтреки из кинофильмов в симфоническом звучании.