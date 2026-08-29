Подготовка к фестивалю «Музыка на воде» проходит в Великих Луках
Главную сцену фестиваля «Музыка на воде» готовят в Великих Луках. Мероприятие пройдёт уже завтра, 30 августа, в 20:30. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
На набережной уже установили металлические ограждения для зрителей и возвели сцену, на которой выступят артисты губернаторского симфонического оркестра.
Вход на фестиваль свободный. Вместе с оркестром на сцену выйдут солисты Мариинского театра Ольга Пудова и Борис Степанов.
В программе вечера – шедевры классики от зарубежных и российских композиторов, саундтреки из кинофильмов в симфоническом звучании.
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