Глава Псковского округа вместе с депутатами посетила населённые пункты в районе

18:46, 29 августа 2026, ПАИ

Псковский район с рабочей поездкой посетили депутат Государственной Думы Александр Козловский и сенатор от Псковской области Алексей Наумец. Вместе с главой муниципалитета Натальей Фёдоровой и депутатом муниципального Собрания Андреем Ключко они посетили несколько населённых пунктов и социальных объектов. Об этом Наталья Фёдорова сообщила в своём канале в MAX.

Первой точкой маршрута стало село Серёдка, которое в этот день отмечает 110-летие. На братском воинском захоронении делегация возложила цветы и поклонилась памяти защитников Отечества. В местном Доме культуры парламентарии встретились с участниками волонтёрского объединения «Женщины тыла», которые помогают фронту. Алексей Наумец и Андрей Ключко поблагодарили женщин за труд, а Александр Козловский подчеркнул, что вклад каждого человека в общую победу неоценим.

Затем гости посетили Серёдкинскую среднюю школу, где в новом учебном году будет учиться более 210 детей. Здание школы построено в 1978 году. Ежегодно на её ремонт и оснащение направляются средства муниципального бюджета: в 2025 году – 3,6 миллиона рублей, в 2026-м – 9,4 миллиона рублей. Коллектив школы получил благодарственное письмо депутата Госдумы за поддержку участников СВО, патриотическую работу и изготовление блиндажных свечей для военнослужащих.

Следующим пунктом стал мемориал «Жидилов Бор», где продолжается первый этап благоустройства. По словам Натальи Фёдоровой, работы идут под постоянным контролем: выложена дорожка к крышке дзота, включённого в мемориальный комплекс, укладывается плитка на центральной части, реставрируются мемориальные плиты, изготавливается памятник «Жертвам фашизма». Газовики завершили прокладку коммуникаций для Огня памяти. Подрядчик должен завершить первый этап в ноябре. Главная задача – бережное обновление мемориала, сохранение памяти о защитниках Родины и объединение усилий разных поколений, отметила глава района.

Финальной точкой визита стали Писковичи, где завершено благоустройство общественной территории возле Тепличного проезда по программе формирования комфортной городской среды. В прошлом году за этот проект проголосовало 2 262 жителя округа. Сегодня здесь готовы парковка, пешеходные дорожки, удобный подход к спортивному объекту, установлены скамейки и урны, подготовлена площадка для культурно-массовых мероприятий. Местные жители отметили, что территория стала удобной зоной для спокойного отдыха и прогулок.

Наталья Фёдорова поблагодарила коллег за поддержку и внимание к развитию Псковского муниципального округа.