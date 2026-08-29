Мастер-классы и диджей-сет: объявлена программа последнего дня молодёжной площадки выставки «Россия начинается здесь»
Организаторы опубликовали расписание финального дня работы молодёжной площадки в рамках выставки «Россия начинается здесь». 30 августа посетителей ждут творческие мастер-классы, интеллектуально-юмористическая викторина и музыкальная программа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе министерства молодёжной политики Псковской области.
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Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
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Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
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Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
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Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
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Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
Программа мероприятий:
- 14:00–16:00 – мастер-класс по созданию коллажа;
- 14:00–16:00 – мастер-класс по изготовлению закладок для книг;
- 16:00–18:00 – мастер-класс по изготовлению фигур из воздушного пластилина;
- 16:00–18:00 – мастер-класс по изготовлению корзиночки;
- 18:00–20:00 – юмористически-интеллектуальная викторина «За баллы ради» от команды КВН «Камбаламба» и псковского Stand Up сообщества;
- 20:00–21:00 – выступление DJ Regina.
В течение дня также будут работать интерактивные пространства «Игры народов России» и «Создано молодыми».
Мероприятие реализуется в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи и национального проекта «Молодёжь и дети».
Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.
Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.
Ранее сообщалось, что Усвятский, Красногородский, Пустошкинский и Локнянский муниципальные округа представили свои презентации.
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Мастер-классы и диджей-сет: объявлена программа последнего дня молодёжной площадки выставки «Россия начинается здесь»
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