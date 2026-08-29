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Как остановить спам и рекламные звонки, рассказали псковичам

Рекламные звонки и спам можно прекратить, если отозвать согласие на обработку персональных данных. Роскомнадзор и эксперты рекомендуют начать с проверки действующих разрешений в личном кабинете на портале «Госуслуги», сообщают на сайте «Объясняем.рф».

Фото: ПАИ

Чтобы проверить, кто имеет доступ к вашим данным, зайдите в личный кабинет на «Госуслугах». Перейдите в раздел «Профиль», затем – в «Согласия» и «Разрешения и доверенности». В этом разделе отображаются разрешения, оформленные через учётную запись ЕСИА или цифровой профиль, например, при авторизации на сайтах банков, страховых компаний и других сервисов. Здесь же можно отозвать согласие.

Если вы оставляли номер телефона или email в магазине, онлайн-сервисе или другой организации без входа через «Госуслуги», отозвать согласие через портал не получится. В этом случае нужно действовать напрямую. Напишите в чат поддержки организации или на её официальный email. Если компания не реагирует, отправьте бумажное письмо с требованием прекратить обработку персональных данных и удалить их.

По закону у организации есть 10 рабочих дней, чтобы прекратить использование ваших данных, и 30 дней, чтобы полностью их уничтожить.

Если вашу просьбу проигнорировали, можно подать жалобу в Роскомнадзор, заполнив онлайн-форму на сайте ведомства. Регулятор вправе оштрафовать организацию по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ за неправомерную обработку персональных данных на сумму от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

В некоторых случаях закон разрешает компаниям не удалять отдельные сведения даже после отзыва согласия. Например, банки обязаны хранить информацию о счетах, операциях и клиентах ещё пять лет после закрытия договора: это требование закона о противодействии отмыванию доходов (115-ФЗ). Однако после отзыва согласия на обработку персональных данных банк не сможет использовать ваш номер для рекламы и маркетинговых звонков.

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