Михаил Ведерников: Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» помогает гостям почувствовать гостеприимство сето

20:44, 29 августа 2026, ПАИ

Этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» помог гостям ближе узнать культуру сето, почувствовать их гостеприимство и связь поколений. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

«Благодарю всех, кто сохраняет эти традиции и собирает людей вместе», – отметил глава региона.

Напомним, этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» прошёл в деревне Сигово в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Музей-усадьба превратился в большую сцену под открытым небом. На ярмарке ремёсел мастера показывали тканые изделия, серебряные украшения, посуду из глины и дерева. Рядом работала площадка с традиционными угощениями, а фольклорные ансамбли пели старинные песни и воссоздавали сетоские обряды.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

Ключевой задачей фестиваля стало сохранение нематериального культурного наследия и укрепление связей между поколениями.