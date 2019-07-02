По факту гибели трехлетнего ребенка на пожаре в Дедовичах возбуждено уголовное дело

12:28, 03 июля 2019, ПАИ

По факту гибели трехлетнего ребенка на пожаре в Дедовичах Порховский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Трагедия произошла вечером 30 июня в жилом двухэтажном доме в Дедовичах на улице Школьной, 11. Там выгорела комната одной из квартир, где спасатели уже после ликвидации пожара нашли тело ребенка.

В ведомстве отметили, что осмотр места происшествия завершен, обстановка на месте пожара подробно зафиксирована. Также изъяты необходимые объекты для проведения экспертных исследований и установления причин и обстоятельств происшествия. Следователи уже назначили медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.