0
13:43
Трагедия на рельсах: Что известно о столкновении локомотива с грузовиком в Себежском районе
09:57
Торфяной пожар в Латвии может перекинуться на Псковскую область
09:08
По факту ДТП с грузовиком и тепловозом в Себежском районе возбуждено уголовное дело
17:58
Псковская область окажет помощь пострадавшей от паводка Иркутской области
16:57
Полицейские в Псковской области спасли из огня трех человек
15:16
Уточнены данные о погибших в ДТП с тепловозом в Себежском районе
13:42
Машинист погиб при столкновении грузовика и тепловоза в Себежском районе
Еще новости
Происшествия

По факту гибели трехлетнего ребенка на пожаре в Дедовичах возбуждено уголовное дело

По факту гибели трехлетнего ребенка на пожаре в Дедовичах Порховский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Трагедия произошла вечером 30 июня в жилом двухэтажном доме в Дедовичах на улице Школьной, 11. Там выгорела комната одной из квартир, где спасатели уже после ликвидации пожара нашли тело ребенка.

В ведомстве отметили, что осмотр места происшествия завершен, обстановка на месте пожара подробно зафиксирована. Также изъяты необходимые объекты для проведения экспертных исследований и установления причин и обстоятельств происшествия. Следователи уже назначили медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Торфяной пожар в Латвии может перекинуться на Псковскую область
02 июля 2019
Торфяной пожар в Латвии может перекинуться на Псковскую область
По факту ДТП с грузовиком и тепловозом в Себежском районе возбуждено уголовное дело
02 июля 2019
По факту ДТП с грузовиком и тепловозом в Себежском районе возбуждено уголовное дело
Псковская область окажет помощь пострадавшей от паводка Иркутской области
01 июля 2019
Псковская область окажет помощь пострадавшей от паводка Иркутской области
Полицейские в Псковской области спасли из огня трех человек
01 июля 2019
Полицейские в Псковской области спасли из огня трех человек
Уточнены данные о погибших в ДТП с тепловозом в Себежском районе
01 июля 2019
Уточнены данные о погибших в ДТП с тепловозом в Себежском районе
Машинист погиб при столкновении грузовика и тепловоза в Себежском районе
01 июля 2019
Машинист погиб при столкновении грузовика и тепловоза в Себежском районе
В Псковской области в реке поймана рыба из семейства пираньевых
01 июля 2019
В Псковской области в реке поймана рыба из семейства пираньевых
Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы
28 июня 2019
Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы

Идет загрузка...