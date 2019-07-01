Трёхлетний ребёнок погиб на пожаре в Дедовичах

12:21, 01 июля 2019, ПАИ

30 июня в 20:55 в Дедовичах в двухэтажном жилом доме на четыре квартиры на улице Школьной, 11 произошло возгорание. В результате пожара погиб трёхлетний ребенок.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в трехкомнатной квартире на втором этаже выгорела комната размером 5х6 метров по всей площади. Две комнаты закопчены.

Уже при разборе завалов на месте пожара был обнаружен погибший – трёхлетний ребенок.

Предположительно причиной возгорания эксперты назвали детскую шалость.