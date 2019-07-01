Трёхлетний ребёнок погиб на пожаре в Дедовичах
30 июня в 20:55 в Дедовичах в двухэтажном жилом доме на четыре квартиры на улице Школьной, 11 произошло возгорание. В результате пожара погиб трёхлетний ребенок.
Как стало известно Псковскому агентству информации, в трехкомнатной квартире на втором этаже выгорела комната размером 5х6 метров по всей площади. Две комнаты закопчены.
Уже при разборе завалов на месте пожара был обнаружен погибший – трёхлетний ребенок.
Предположительно причиной возгорания эксперты назвали детскую шалость.