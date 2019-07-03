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Происшествия

Смартфон убил ребенка в Кургане

В Кургане умер ребенок в результате взрыва мобильного телефона, сообщает ТАСС со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу города.

По их информации, происшествие произошло в одном из общежитий Кургана. Ребенок поставил мобильный телефон на зарядку, после чего аппарат по каким-то причинам взорвался. В результате взрыва ребенок получил травмы и скончался. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело.

По мнению экстренных служб Курганской области, чрезвычайное происшествие могло произойти в результате детонации части боеприпаса неустановленного образца. По информации ряда СМИ погибший — 7-летний мальчик. По некоторым данным, мобильный телефон он где-то нашел.

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