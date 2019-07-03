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Общество

До 15 июля псковские работодатели должны сдать отчёты в Пенсионный фонд за июнь

До 15 июля страхователи региона обязаны представить в территориальные органы Пенсионного фонд ежемесячную отчетность о работающих застрахованных лицах по форме СЗВ-М за июнь.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области, сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М страхователи представляют на всех работающих застрахованных лиц с указанием фамилии, имени и отчества, СНИЛС и ИНН работников. Если за отчетный месяц численность лиц, на которых работодатель подает СЗВ-М, составила 25 человек и более, то отчет необходимо сдавать в электронной форме.

Согласно действующему законодательству за непредставление страхователями отчетности в установленный срок, представление неполных или недостоверных сведений к страхователям применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. За несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов - в размере 1000 рублей.

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