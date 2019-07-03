Изменения в вопросах защиты прав малочисленных народов внесут в устав Псковской области

14:25, 03 июля 2019, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению поддержали проект регионального закона о поправках в устав Псковской области («О поправке в статью 49 Устава Псковской области»).

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, эти изменения позволят законодательным органам власти обеспечивать защиту прав не только национальных меньшинств, но и малочисленных народов.

С докладом по данному вопросу выступила первый заместитель руководителя аппарата - начальник управления внутренней политики администрации Псковской области Оксана Иванова. Она пояснила, что законопроект внесен с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством. Докладчик уточнила, что федеральный закон был дополнен после слов «национальных меньшинств» словами «и коренных малочисленных народов».

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению проект закона поддержали и рекомендовали рассмотреть его на сессии облсобрания 4 июля.