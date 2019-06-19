Очередная сессия Псковского облсобрания пройдёт 4 июля

11:48, 19 июня 2019, ПАИ

4 июля состоится 34-я сессия Псковского областного Собрания. Депутаты рассмотрят 25 вопросов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

В частности, в рамках парламентского часа обсудят финансово-экономическое состояние и обеспеченность медицинскими кадрами государственных учреждений здравоохранения Псковской области. Кроме того, депутаты заслушают отчёт об исполнении бюджета прошлого года и изменения в бюджет текущего года. Также парламентарии обсудят порядок установления величины прожиточного минимума в регионе.

Помимо этого депутатам предстоит утвердить положение границы между Ленинградской и Псковской областями. На сессии будет рассмотрен и законопроект, который позволяет передавать приютам для животных землю без торгов. Если закон будет принят, то приют для безнадзорных животных «Лесопилка» сможет разместиться на новом участке и продолжить работу.