Методику расчета компенсации родительской платы в образовательных учреждениях пересмотрят в Псковской области

15:17, 03 июля 2019, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению поддержали проект регионального закона, который предполагает наделить органы местного самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, с докладом по данному вопросу выступил первый заместитель начальника регионального управления образования Геннадий Барышников. Он сообщил, что представленный проект закона области предусматривает внесение изменений в методику расчета субвенций.

Он также отметил, что принятие законопроекта не повлияет на права граждан на получение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, так как расчет компенсации производится исходя из среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных, муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, определяемого администрацией области.

Геннадий Барышников подчеркнул, что принятие законопроекта позволит органам местного самоуправления при увеличении мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, обращаться в органы исполнительной власти региона с просьбой об увеличении объема субвенции.

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению проект закона поддержали и рекомендовали рассмотреть его на сессии облсобрания 4 июля.