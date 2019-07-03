Законодательный комитет Псковского облсобрания одобрил соглашение с Ленинградской областью об уточнении границ между регионами

15:40, 03 июля 2019, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению одобрили соглашение об уточнении положения границы между субъектами РФ — Ленинградской и Псковской областями, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 3 июля.

Председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Лариса Васильева отметила, что граница между двумя субъектами уже установлена, а в данный момент необходимо уточнить координаты границ и внести их в кадастр недвижимости.

В качестве примера она привела ситуацию на территории Заплюсья. По ее словам, соглашением предусмотрена возможность для местных жителей, если они найдут правоустанавливающие документы, которые доказывают, что какие-то их участки оказались на территории Ленинградской области, то есть возможность заключить потом дополнительное соглашение и «вырезать» участки из состава Ленинградской области.

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению поддержали данный вопрос. Он будет окончательно рассмотрен на сессии облсобрания 4 июля.