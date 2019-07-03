Втрое вырастет площадь восстановленных лесов в Псковской области к 2024 году

22:30, 03 июля 2019, ПАИ

К 2024 году в Псковской области площадь восстановленных лесов увеличится до 11,5 тысяч гектара, что втрое больше показателей текущего года. Это станет возможным благодаря участию региона в нацпроекте «Экология», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктора Мусатова.

Виктор Мусатов сообщил, что на текущий год площадь лесовосстановления запланирована в объёме 3,7 тысяч гектара, а к 2024 году она составит 11,5 тысяч гектара. Он пояснил, что это те площади, которые после рубок должны восстанавливаться как с использованием искусственного лесовосстановления, так и с помощью содействия естественному лесовосстановлению.

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии отметил, что увеличение площади восстановленных лесов планируется достичь за счет увеличения площадей посадки сеянцев, саженцев и увеличения числа посадочного материала. «Эта работа будет проведена во всех районах, где ведется лесозаготовка», - подчеркнул он.

Виктор Мусатов отметил, что данная работа ведется в Псковской области с 2019 года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов Псковской области», разработанного в рамках нацпроекта «Экология». Он подчеркнул, что на данный момент по темпам лесовосстановления Псковская область является одним из лидеров в Северо-западном федеральном округе.

Общая площадь земель лесного фонда Псковской области составляет почти 2,4 млн гектаров. В том числе почти 650 тысяч гектаров – защитные леса, где запрещены сплошные рубки. К этим территориям относятся водоохранные зоны, зеленые зоны, лесопарковые леса, а также леса вокруг глухариных токов. Площадь эксплуатационных лесов, то есть территорий, где можно проводить сплошные рубки, составляет порядка 1,7 млн гектаров.