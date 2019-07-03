Википедия отнесла Крым к России

09:17, 04 июля 2019, ПАИ

В статьях о саммите G20 на сайте интернет-энциклопедии «Википедия» Крым указан на картах как часть России, пишет газета «Известия».

По данным представителей энциклопедии, аналогичные карты с разным обозначением принадлежности Крыма появляются на портале в связи с тем, что пользователи могут по своему желанию редактировать статьи онлайн. Например, в феврале редактор «Википедии» под никнеймом Cherkash добавил карту с указанием Крыма российским. Через месяц редактор Dim Grits исправил ее, сделав полуостров украинским.

По мнению депутата Верховной рады Евгения Балицкого, в «Википедии» и даже на зарубежных картах полуостров обозначают как часть России из-за бездействия властей Украины. «Мы перекрыли воду, электричество, авиасообщение — фактически взяли курс на отторжение Крыма. Чем больше проходит времени, тем сильнее мы утрачиваем связь с полуостровом», — констатировал депутат.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к России, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая временно оккупирована. Западные страны также отказались признавать итоги голосования и ввели санкции против Москвы. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.