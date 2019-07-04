Интернет-проект «Библиоигры» из Псковской области претендует на победу в конкурсе «Ревизор - 2019»

12:07, 04 июля 2019, ПАИ

Интернет-проект муниципальных библиотек Пскова «Библиоигры» вышел в финал VII Открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор - 2019» в номинации «Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.

Проект Централизованной библиотечной системы Пскова заключается в том, что в течение всего года псковские библиотекари создают и публикуют на своём сайте подборку онлайн-игр по книгам современных издательств «Антология» и «Аквилегия-М» (ежемесячно – по двум-трём книгам, которые имеются в городских библиотеках).

«Интеллектуальные сетевые игры по книгам в форме викторин, кроссвордов, пазлов, филвордов, головоломок – это не только развлечение, но и эффективный способ знакомства с современными авторами и изданиями. На сегодня в игротеке Централизованной библиотечной системы Пскова представлены задания по 18 книгам. Это 60 задачек, созданных с помощью интерактивных онлайн-сервисов«, - рассказали в библиотеке.

Кроме того, читатели могут предлагать библиотекам свои библиоигры, придумывать собственные вопросы по книгам, писать отзывы на проект или присылать их в форме видеороликов, а также подключаться к проекту в качестве буктьюберов, то есть ведущих собственного книжного канала в YouTube.

Проголосовать за псковских библиотекарей можно на сайте журнала «Книжная индустрия». Победителей объявят на торжественной церемонии 3 сентября, накануне открытия XXXII Московской международной книжной выставки-ярмарки.