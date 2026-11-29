Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественный пакетированный чай

21:18, 29 ноября 2026, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напомнило, на что обращать внимание при покупке пакетированного чая. Важны не только состав и качество заварки, но и целостность упаковки, правильная маркировка и отсутствие посторонних примесей.

В первую очередь необходимо проверить упаковку. Фильтр-бумага и полимерные пакетики, в том числе в форме пирамидок, должны соответствовать требованиям технических регламентов. Упаковка должна быть целой, герметичной и изготовленной из материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами.

На пачке обязательно должны быть указаны наименование продукта, состав, производитель и его адрес, масса нетто, дата упаковки, срок годности, условия хранения и способ приготовления. Также необходимы сведения о подтверждении соответствия и знак обращения на рынке.

С 1 апреля 2026 года чай подлежит обязательной маркировке в системе «Честный ЗНАК». Продукция, введённая в оборот после этой даты, должна продаваться с кодом DataMatrix на упаковке. Проверить легальность товара можно через одноимённое приложение.

Ещё один повод насторожиться — большое количество чайной пыли и серый цвет заварки. Как пояснили в ведомстве, по ГОСТу высевки и крошка в чае не допускаются. Качественный продукт должен состоять из однородных чаинок без посторонних включений.