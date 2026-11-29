В Пскове назовут имена самых активных волонтёров года

22:37, 29 ноября 2026, ПАИ

4 декабря в 14:30 в актовом зале Псковского государственного университета (улица Некрасова, 24) состоится итоговое добровольческое мероприятие. Участники встречи подведут итоги работы, обменяются опытом и получат награды, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу. В рамках события будут работать интерактивные площадки, а также пройдёт беспроигрышная лотерея. Центральным событием станет подведение итогов премии Главы города Пскова «Я – волонтёр» и чествование самых активных добровольцев. Кроме того, новичкам движения вручат волонтёрские книжки.

Для участия желательна предварительная регистрация.

Событие организовано в рамках проекта «Добро в действии» за счёт средств грантового конкурса «Есть идея» при поддержке Молодёжного центра Пскова.