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Бытовую технику украл житель Острова из квартиры пенсионера

В Острове безработный, ранее судимый 41-летний местный житель украл бытовую технику из квартиры пенсионера, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подозреваемый проник в квартиру пенсионера на улице Шумейко через незапертую входную дверь. Оттуда он украл газовую плиту и стиральную машину, а после скрылся. Пенсионер обратился за помощью в полицию. Стражи правопорядка с помощью служебно-розыскной собаки задержали подозреваемого в краже. В ходе обыска у него было изъято похищенное имущество. Мужчина дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ещё одна кража произошла в Гдове на улице Второй Слободской. 37-летний мужчина похитил из чужого дома смартфон. Стражи порядка задержали подозреваемого, у него был изъят украденный телефон. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Кроме того, в Новосокольническом районе в деревне Климово 36-летний безработный, судимый житель Пустошки и 40-летний не работающий житель Великолукского района выбили входную дверь дачного дома, принадлежащего жительнице Санкт-Петербурга. Оттуда мужчины украли газовый баллон, телевизор, микроволновую печь, стиральную машину, DVD-проигрыватель и другое имущество. Причиненный ущерб составил около восьми тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Правоохранительные органы задержали подозреваемых в преступлении. У них была изъята часть похищенного. В отношении них возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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