Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области

16:31, 04 июля 2019, ПАИ

«Хорошо выстроеннаяа работа губернатора [Михаил Ведерников — ПАИ] с правительством Российской Федерации приносит сегодня положительные результаты для региона. Мы участвуем практически во всех государственных программах в Псковской области и можем пополнять нашу доходную часть бюджета, в том числе и за счет субсидий из федерального», - прокомментировал журналистам спикер Псковского областного Собрания Александр Котов увеличение доходной части регионального бюджета на 2019 год, которое 4 июля приняли депутаты облсобрания.

Александр Котов рассказал, сколько дополнительных денег поступит в бюджет и на какие сферы они будут направлены, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам председателя облсобрания, доходная часть бюджета региона увеличилась более чем на 3 млрд рублей. Он отметил, что это главным образом субсидии из федерального бюджета, но, и в том числе, увеличение на значительную сумму доходной части региона — налоговых и неналоговых доходов. «Конечно, это прежде всего работа губернатора с федеральным правительством. И в результате по состоянию на сегодняшний день доходная часть областного бюджета составила более чем 37 млн рублей. Мы значительно выросли по сравнению с прошлым годом», - пояснил Александр Котов.

Председатель Псковского областного Собрания рассказал, что в основном средства пойдут на зарплату работникам бюджетной сферы, на продолжение строительства стадиона «Машиностроитель» (почти 500 млн рублей) и Северного обхода Пскова, а также на капитальный ремонт объекта культурного наследия — цепные мосты в Острове. «Мне кажется, что если мы этот объект закончим, то это будет серьёзным вкладом в укрепление истории Псковской области», - добавил он.

По словам Александра Котова, также более 500 млн рублей будет направлено на сельское хозяйство, на погашение процентов по инвестиционным кредитам, на лекарственное обеспечение граждан. «Люди постоянно задают вопросы о том, что зачастую не хватает лекарственных препаратов для тех, кто пользуется льготным лекарственным обеспечением. В рамках работы согласительной комиссии мы ставили вопрос об индексации социальных выплат. 130 млн рублей будут направлены на индексацию социальных выплат и более 200 млн рублей будет направлено в качестве субсидий предприятиям жилищно-коммунального комплекса на разницу в тарифах, которые сегодня для них устанавливаются», - добавил спикер облсобрания.