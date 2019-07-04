0
17:30
Александр Котов: В ближайшее время мы увидим изменения в системе здравоохранения Псковской области
16:31
Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области
14:10
Александр Котов: Наша задача - смотреть на два шага вперед
15:40
Законодательный комитет Псковского облсобрания одобрил соглашение с Ленинградской областью об уточнении границ между регионами
15:17
Методику расчета компенсации родительской платы в образовательных учреждениях пересмотрят в Псковской области
12:01
7 кандидатов поборются за кресло депутата в Псковском областном Собрании
09:42
В Дно депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов
Еще новости
Политика

Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области

«Хорошо выстроеннаяа работа губернатора [Михаил Ведерников — ПАИ] с правительством Российской Федерации приносит сегодня положительные результаты для региона. Мы участвуем практически во всех государственных программах в Псковской области и можем пополнять нашу доходную часть бюджета, в том числе и за счет субсидий из федерального», - прокомментировал журналистам спикер Псковского областного Собрания Александр Котов увеличение доходной части регионального бюджета на 2019 год, которое 4 июля приняли депутаты облсобрания.

Александр Котов рассказал, сколько дополнительных денег поступит в бюджет и на какие сферы они будут направлены, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам председателя облсобрания, доходная часть бюджета региона увеличилась более чем на 3 млрд рублей. Он отметил, что это главным образом субсидии из федерального бюджета, но, и в том числе, увеличение на значительную сумму доходной части региона — налоговых и неналоговых доходов. «Конечно, это прежде всего работа губернатора с федеральным правительством. И в результате по состоянию на сегодняшний день доходная часть областного бюджета составила более чем 37 млн рублей. Мы значительно выросли по сравнению с прошлым годом», - пояснил Александр Котов.

Председатель Псковского областного Собрания рассказал, что в основном средства пойдут на зарплату работникам бюджетной сферы, на продолжение строительства стадиона «Машиностроитель» (почти 500 млн рублей) и Северного обхода Пскова, а также на капитальный ремонт объекта культурного наследия — цепные мосты в Острове. «Мне кажется, что если мы этот объект закончим, то это будет серьёзным вкладом в укрепление истории Псковской области», - добавил он.

По словам Александра Котова, также более 500 млн рублей будет направлено на сельское хозяйство, на погашение процентов по инвестиционным кредитам, на лекарственное обеспечение граждан. «Люди постоянно задают вопросы о том, что зачастую не хватает лекарственных препаратов для тех, кто пользуется льготным лекарственным обеспечением. В рамках работы согласительной комиссии мы ставили вопрос об индексации социальных выплат. 130 млн рублей будут направлены на индексацию социальных выплат и более 200 млн рублей будет направлено в качестве субсидий предприятиям жилищно-коммунального комплекса на разницу в тарифах, которые сегодня для них устанавливаются», - добавил спикер облсобрания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: В ближайшее время мы увидим изменения в системе здравоохранения Псковской области
04 июля 2019
Александр Котов: В ближайшее время мы увидим изменения в системе здравоохранения Псковской области
Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области
04 июля 2019
Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области
Законодательный комитет Псковского облсобрания одобрил соглашение с Ленинградской областью об уточнении границ между регионами
03 июля 2019
Законодательный комитет Псковского облсобрания одобрил соглашение с Ленинградской областью об уточнении границ между регионами
Методику расчета компенсации родительской платы в образовательных учреждениях пересмотрят в Псковской области
03 июля 2019
Методику расчета компенсации родительской платы в образовательных учреждениях пересмотрят в Псковской области
7 кандидатов поборются за кресло депутата в Псковском областном Собрании
03 июля 2019
7 кандидатов поборются за кресло депутата в Псковском областном Собрании
В Дно депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов
03 июля 2019
В Дно депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов
Михаил Ведерников обратился в правительство за дополнительной поддержкой здравоохранения в ряде регионов России
02 июля 2019
Михаил Ведерников обратился в правительство за дополнительной поддержкой здравоохранения в ряде регионов России
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
02 июля 2019
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период

Идет загрузка...